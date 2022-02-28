Мэрия анонсировала в Рязани масштабное отключение холодной воды 1 марта

В Рязани во вторник, 1 марта, отключат холодную воду по ряду адресов. Причина – проведение ремонтных работ на водопроводе.

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Сотрудники МП «Водоканал Рязани» начнут их утром. С 09.00 до 17.00 без водоснабжения останутся дома 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 50, 52 корпус 1, 52 корпус 2, 52 и 54 по Касимовскому шоссе.

С 09.30 до 17.00 по следующим адресам:

улица Трудовая, дом 7, дом 13/38, дом 15, дом 17/43, дом 19/42, дом 21, дом 23/39 – частный сектор,

улица Ломоносова, дом с 46 по 72, дом с 37 по 49 – частный сектор, дом 46 (госпиталь УМВД),

улица Бабушкина, дом с 36 по 46, дом с 11 по 21 – частный сектор,

улица 1-й проезд Бабушкина – частный сектор,

улица З. Космодемьянской, дом с 24 по 64, дом с 37 по 63 – частный сектор, дом 31,

улица 1-й проезд З. Космодемьянской – частный сектор,

улица Кошевого – частный сектор,

улица Гастелло – частный сектор,

улица Куйбышевское шоссе, дом 16, дом 16 корпус 1, дом 18, дом 18 корпус 1,

улица Декабристов, дома с 12 по 26, дома с 5 по 25,

проезд Декабристов, дома с 1/19 по 7/20, дома с 2/21 по 8/22,

улица Разина, дома с 44 по 52, дома с 45 по 53 – частный сектор;

С 09.00 до 19.00 останутся жители домов:

улица Бирюзова, дом 6, дом 7, дом 8, дом 9/23,

улица Интернациональная, дом 7, дом 7а, дом 8/29,