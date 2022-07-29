Мэра Рязани попросили пустить дополнительный транспорт до кремля

Во время личного приёма у мэра Рязани Елены Сорокиной заявительница подняла вопрос транспортного маршрута, который проходит через Кремлевский вал. Об этом глава администрации города написала ВКонтакте.

Рязанка обратилась от лица прихожан, посещающих церковь на территории Кремля. По ее словам, 41 маршрутка переполнена, и на ней нет льгот.

— Нам важно сохранить МУП «УРТ», поэтому стремимся, чтобы городской транспорт охватывал все районы. На сегодняшний день через Соборную площадь также ходят 1 троллейбус и 18 автобус, на них действуют льготы. Из других районов города можно добраться с пересадкой, для льготников, конечно, бесплатной. С начала года в Рязани введен пересадочный тариф — скидка 50% на вторую поездку в течение часа после оплаты первой по карте «Городская» на маршрутах, обслуживаемых МУП «УРТ», — написала Сорокина.

Кроме того, в настоящее время заключен контракт на исследование маршрутной сети города и ее оптимизацию. В декабре будут результаты проведенной научно-исследовательской работы.