Мэра Рязани попросили пустить дополнительный транспорт до кремля

Во время личного приёма у мэра Рязани Елены Сорокиной заявительница подняла вопрос транспортного маршрута, который проходит через Кремлевский вал. Об этом глава администрации города написала ВКонтакте.
Рязанка обратилась от лица прихожан, посещающих церковь на территории Кремля. По ее словам, 41 маршрутка переполнена, и на ней нет льгот.
Кроме того, в настоящее время заключен контракт на исследование маршрутной сети города и ее оптимизацию. В декабре будут результаты проведенной научно-исследовательской работы.