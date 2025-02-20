Мэра Невинномысска умилило нашествие тараканов в элитной школе

Полчища тараканов в элитной школе №10 возмутили жителей и умилили мэра Невинномысска Михаила Миненкова, пишет «Блокнот Ставрополь».
В соцсетях появилось видео, на котором запечатлели мертвых насекомых в здании, где находится начальная школа. Скорее всего, в гимназии пытаются решить антисанитарную проблему и травят тараканов.
При этом глава администрации города не увидел серьезной проблемы в живности.
Мэр считает, что переживать незачем — проблему легко решить.
Он добавил, что гимназия заключила договор на проведение работ по дезинсекции всех площадей учебного заведения.