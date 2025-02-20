Мэра Невинномысска умилило нашествие тараканов в элитной школе

Полчища тараканов в элитной школе №10 возмутили жителей и умилили мэра Невинномысска Михаила Миненкова, пишет «Блокнот Ставрополь».

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлели мертвых насекомых в здании, где находится начальная школа. Скорее всего, в гимназии пытаются решить антисанитарную проблему и травят тараканов.

При этом глава администрации города не увидел серьезной проблемы в живности.

«Радостно. Я 47 лет живу и забыл, что такое тараканы. Раньше на каждой порядочной кухне и у самой чистой хозяйки были насекомые. А сейчас, видно, что-то не то с экологией, тараканов нет», — заявил Миненков. Реклама

Мэр считает, что переживать незачем — проблему легко решить.

«Ну, увидели таракана, значат, загонят его, потравят, помоют лучше. У нас 10-я школа одна из самых чистых и красивых», — отметил чиновник.

Он добавил, что гимназия заключила договор на проведение работ по дезинсекции всех площадей учебного заведения.