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Воскресенье, 27 февраля, 2022

Мэр Владимира Шохин задним числом повысил зарплату себе и коллегам

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Мэр Владимира Шохин задним числом повысил зарплату себе и коллегам

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Глава администрации Владимира Андрей Шохин подписал распоряжение об увеличении зарплат сотрудникам мэрии на 3,6 процента, сообщает Зебра ТВ.

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Как стало известно, градоначальник сделал это «задним числом» – с 1 января текущего года. Также заработная плата стала больше у людей, замещающих муниципальные должности.

Также принято решение об индексации зарплат врачам, преподавателям и работникам культуры, однако, как сообщается, оно еще должно пройти через депутатов регионального законодательного собрания.

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