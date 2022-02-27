Мэр Владимира Шохин задним числом повысил зарплату себе и коллегам

Глава администрации Владимира Андрей Шохин подписал распоряжение об увеличении зарплат сотрудникам мэрии на 3,6 процента, сообщает Зебра ТВ.

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Как стало известно, градоначальник сделал это «задним числом» – с 1 января текущего года. Также заработная плата стала больше у людей, замещающих муниципальные должности.

Также принято решение об индексации зарплат врачам, преподавателям и работникам культуры, однако, как сообщается, оно еще должно пройти через депутатов регионального законодательного собрания.