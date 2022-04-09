Мэр Рязани Сорокина вышла на городской субботник

В субботу, 9 апреля, мэр Рязани Елена Сорокина вышла на уборку города. Об этом глава администрации рассказала в своих соцсетях.

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Одной из локаций, где проходила уборка, стал Читающий сквер на улице Сельских строителей.

Благоустройство сквера началось в 2021 году: появились дорожки, освещение, ограждения. В 2022 году здесь планируют установить лавочки и урны.

Убирать Читающий сквер пришли и другие сотрудники администрации, а также работники рязанских предприятий и организаций, активисты, общественники.