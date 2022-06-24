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Пятница, 24 июня, 2022

Мэр Рязани Сорокина выразила соболезнования в связи с крушением Ил-76

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Мэр Рязани Сорокина выразила соболезнования в связи с крушением Ил-76

Мэр Елена Сорокина выразила соболезнования в связи с крушением транспортного самолёта Ил-76 в Рязани утром 24 июня.

Страшная трагедия, которая унесла жизни людей… Есть погибшие и пострадавшие.

Экипаж воздушного судна сработал мастерски и героически – увел терпящий аварию самолёт от жилых районов Московского и Приокского. Благодаря их работе удалось избежать ещё больших жертв.

Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим – скорейшего выздоровления, крепости духа.

Ранее о трагедии, которая произошла в районе Михайловского шоссе, высказался врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Он сообщил, что все спецслужбы региона сработали оперативно – это позволило спасти выживших.

О состоянии пострадавших членов экипажа рассказал главный врач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин. Список пострадавших и погибших доступен по ссылке.

Также публикуем видео, на котором запечатлён момент падения самолёта Ил-76:

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