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Пятница, 22 апреля, 2022

Мэр Рязани Сорокина рассказала о конфликте охранника и подростка в ТЦ «Ёж»

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Мэр Рязани Сорокина рассказала о конфликте охранника и подростка в ТЦ «Ёж»

Александр Ильин
Кадр: Таня Соловьева

Мэр Рязани Елена Сорокина 22 апреля провела личный приём граждан. Один из вопросов касался конфликта охранника и подростка в ТЦ «Ёж». 

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Глава горадминистрации рассказала, что мать школьника написала заявление в государственные органы. Ведомство уже проводит проверку и разбирается в обстоятельствах случившегося.

Сорокина заявила, что поручила управлению образования проработать индивидуальный подход в обучении, оказать психологическую помощь и поддержку для подростка.

«Уверена, компетентные органы профессионально разберутся и примут справедливое решение», — написала мэр.

Напомним, конфликт в торговом центре попал на видео. На кадрах видно, как мужчина применил физическую силу к подростку, повалил его на пол.

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