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Вторник, 11 января, 2022
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Мэр Рязани Сорокина проверила уборку улиц от снега по списку из соцсетей

Александр Ильин
Фото: Елена Сорокина

Глава администрации Рязани Елена Сорокина проверила, как убирают от снега городские улицы. Маршрут был составлен по адресам, на которые жители жаловались в социальных сетях, сообщила мэр на своей странице Вконтакте. 

Мэр отметила некачественную уборку снега на участках улиц Подгорной, Рыбацкой, Павлова, Фрунзе, площади Мичурина, Окском проезде. 

Кроме того, снег плохо убирали на проезде к школе №8, на парковках «Пик отеля», «Арагона», «Старого города». 

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Сорокина также пояснила, что на некоторых улицах работе мешает припаркованный транспорт. 

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