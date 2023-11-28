Мэр Рязани рассказал об уборке города от снега

На заседании областного правительства во вторник, 28 ноября, мэр Рязани Виталий Артемов рассказал об уборке города от снега.

Артемов доложил, что в период снегопада на очистку дорог и тротуаров ежедневно выходит более 160 единиц техники. Для обработки пешеходных зон заготовлено 150 тонн реагентов и 24 тысячи тонн пескосоляной смеси.

В городе будут проводить грейдирование окраин, частного сектора и второстепенных улиц.

Также заключены дополнительные контракты на уборку тротуаров, пешеходных переходов, вывоз снега с остановок общественного транспорта, общественных территорий и городских площадей.

Губернатор Рязанской области Павел Малков обратил внимание, что в этом году в зимней уборке города произошли системные изменения, и подчеркнул, что одним из приоритетов сейчас является содержание тротуаров.