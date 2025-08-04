Мэр Рязани рассказал о благоустройстве Гвардейского сквера и сквера на улице Чкалова

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов в Telegram-канале рассказал о реализации проектов местных инициатив. По его словам, в Год Защитника Отечества особое внимание уделяется благоустройству территорий, связанных с героическими подвигами и славными традициями наших воинов.
Гвардейский сквер
В этом году здесь реализуются сразу три инициативных проекта.
Общая стоимость работ — более 11 млн рублей. В рамках благоустройства предусмотрено:
установка шести информационных стендов на Аллее героев (2 — с LED-экранами, 4 — статичные);
монтаж ограждения вдоль ручья;
устройство новых пешеходных дорожек;
санитарная прочистка территории;
высадка деревьев и кустарников, обустройство клумбы;
установка лавочек и урн.
Срок завершения работ — до 15 октября.
Активисты также обратились с просьбой организовать рядом со сквером площадку для выгула собак. Эту инициативу рассмотрят в рамках планирования на следующий год.
Сквер на улице Чкалова
В этом году реализуются два проекта местных инициатив на общую сумму 6,7 млн рублей.
Проводятся следующие работы: устройство дорожно-тропиночной сети из тротуарной плитки; установка новых систем освещения; монтаж лавочек и урн.
Завершить работы планируется к концу августа.
Также Артёмов поручил провести опиловку деревьев на прилегающей к скверу территории.