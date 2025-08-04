Мэр Рязани рассказал о благоустройстве Гвардейского сквера и сквера на улице Чкалова

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов в Telegram-канале рассказал о реализации проектов местных инициатив. По его словам, в Год Защитника Отечества особое внимание уделяется благоустройству территорий, связанных с героическими подвигами и славными традициями наших воинов.

Гвардейский сквер

В этом году здесь реализуются сразу три инициативных проекта.

Общая стоимость работ — более 11 млн рублей. В рамках благоустройства предусмотрено:

установка шести информационных стендов на Аллее героев (2 — с LED-экранами, 4 — статичные);

монтаж ограждения вдоль ручья;

устройство новых пешеходных дорожек;

санитарная прочистка территории;

высадка деревьев и кустарников, обустройство клумбы;

установка лавочек и урн.

Срок завершения работ — до 15 октября.

Активисты также обратились с просьбой организовать рядом со сквером площадку для выгула собак. Эту инициативу рассмотрят в рамках планирования на следующий год.

Сквер на улице Чкалова

В этом году реализуются два проекта местных инициатив на общую сумму 6,7 млн рублей.

Проводятся следующие работы: устройство дорожно-тропиночной сети из тротуарной плитки; установка новых систем освещения; монтаж лавочек и урн.

Завершить работы планируется к концу августа.

Также Артёмов поручил провести опиловку деревьев на прилегающей к скверу территории.