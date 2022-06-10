Мэр Рязани проверила опасные люки, на которые жаловались жители

9 июня мэр Рязани Елена Сорокина совместно со специалистами структурных подразделений провела выездное совещание по вопросам люкового хозяйства. Ранее на содержание городских колодцев обратил внимание руководитель региона Павел Малков.

Елена Сорокина объехала адреса с «проблемными» люками. Ранее жалобы на них поступили от горожан. Первый участок – рядом с домом 1 по улице Черновицкой. Крышка колодца здесь была разбита, её сняли и установили ограждение. Участок уже привели в порядок.

На улице 5-я Линия открыт люк рядом с парком. Там установили ограждение, но оно не соответствует нормам. Также рядом нет предупреждающего знака. Затем участники объезда проверили участок на повороте улице Шевченко и 5-й Лини. На зелёной зоне обвалился водопроводный колодец. Сорокина поручила разобраться в его принадлежности и решить вопрос с восстановлением. Рядом на дороге ранее обвалилась решетка ливневой канализации, её восстановили подрядчики. На обочине после ремонта остался строительный мусор, глава администрации поручила оперативно убрать его.

Промежуточные итоги по содержанию городских колодцев подвели на совещании в администрации: