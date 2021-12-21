Мэр Рязани проверила, как убирают снег в Московском районе

20 декабря глава администрации Рязани Елена Сорокина провела объезд Московского района, чтобы проверить, как там проводится уборка снега. Ранее на некоторые участки поступили жалобы рязанцев. Сорокина оценила, как были отработаны сообщения заявителей.

Мэр посетила дворы у дома 23 корпус 1 по улице Интернациональной и у дома 28 по улице Бирюзова. Там коммунальщики почистили дорогу, однако проезд остался в наледи, а дорожка к контейнерной площадке плохо убрала. Представителю управляющей компании Сорокина поручила устранить замечания.

Рязанцы также пожаловались на некачественную уборку остановки «Больница ОКБ». Сейчас её почистили. Глава администрации поручила взять эту территорию под особый контроль.

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Поступали жалобы на снежную «кашу» на Мервинском проезде. Мэр доложила, что трутуары там удалось почистить, ситуация нормализовалась. У школы №52 и 1-го интерната на улице Молодцова дорожки почищены и посыпаны, перекресток расчищен от снега. Улицу Юбилейную и разворотный круг общественного транспорта убрали, там провели противогололёдную обработкую

На улице Новаторов почищен двор у дома 5 корпуса 1. Осталась наледь на дороге рядом с магазином и вдоль соседнего дома. Дирекции благоустройства города и управлению по делам территории поручено разобраться в разграничении ответственности за этот участок и проконтролировать проведение здесь уборки.