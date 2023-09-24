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Мэр Рязани проверил ход благоустройства общественных пространств

7info

Исполняющий обязанности главы городской администрации Виталий Артемов и руководители профильных структурных подразделений во время субботнего объезда оценили благоустройство общественных пространств областного центра и обсудили планы дальнейшей работы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Рязани. 

В сквере у торговых рядов на ул. Краснорядской продолжается второй этап благоустройства. В данный момент подрядчик начал ремонтировать фонтан. В рамках первой очереди в сквере уже установили освещение, сцену и амфитеатр, уложили газон и тротуарную плитку.

На территории сквера имени Маргелова подрядная организация приступила к замене тротуарной плитки. В сквере планируется установка стелы в память погибших в ходе специальной военной операции. Появится подсветка памятников погибшим в локальных войнах, Василию Маргелову и советско-польскому братству по оружию. Запланирована установка лавочек и урн, цветников, новое освещение и видеонаблюдение.

Также проведут работы по комплексному озеленению – обустройству газонов и высадке декоративных растений. Комплексное благоустройство планируется завершить в ноябре 2023 года, работы ведутся по графику.

Продолжается благоустройство Кремлевского сквера. Подрядчик приступил к обустройству тропиночной сети. Началась укладка гранитной брусчатки с противоскользящей поверхностью. На объекте работают несколько бригад одновременно, что позволяет сохранять хороший темп без ущерба качеству. Работы по благоустройству планируется завершить до 30 ноября 2023 года. Также в сквере установят городские качели, 30 скамеек и столько же урн, детскую площадку и комплекс свето-динамических фонтанов.

Территория Лесопарка – от первого разворотного круга до озера Ореховое – благоустраивается в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Завершили обустройство велодорожек, смонтировали новую систему освещения, теперь предстоит демонтировать старые опоры. Запланирована установка урн и лавочек.

На пляже Орехового озера завезли песок, установили малые архитектурные формы, навесы. Оборудовали сборно-разборные деревянные настилы из лиственницы. За счет сэкономленных в ходе проведения закупочных процедур средств дополнительно заасфальтируют пешеходную дорожку.

В 2024 году благоустройство Лесопарка продолжат. Территория стала лидером рейтингового голосования в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Советском районе.

Черезовские пруды также благоустраивают в рамках реализации нацпроекта. Обустроили пешеходные дорожки, велодорожки, покрытие для спортивных и детских площадок. Провели работы по расчистке территории, устройству деревянных настилов для отдыха, укреплению склонов прудов. Установили лавочки и урны. Планируется озеленение территории. Зеленые насаждения приобрели, высадка планируется в осенний посадочный период.

В этом году Черезовские пруды также стали победителями рейтингового голосования в Октябрьском районе. В 2024 году запланирована вторая очередь благоустройства. Среди работ – установка оборудования на спортивных и детских площадках.

Мэр Рязани проверил ход благоустройства общественных пространств
Мэр Рязани проверил ход благоустройства общественных пространств
Мэр Рязани проверил ход благоустройства общественных пространств
Мэр Рязани проверил ход благоустройства общественных пространств

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