Мэр Рязани поручила префектам вести ежедневный мониторинг несанкционированных свалок и оперативно ликвидировать их

28 марта мэр Рязани Елена Сорокина провела еженедельное совещание с руководителями структурных подразделений. С подчинёнными она обсудила ряд вопросов, в числе которых проведение месячника по благоустройству, ямочный ремонт и ликвидация несанкционированных свалок.

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Месячник по благоустройству и санитарной очистке города стартует 1 апреля. Традиционно участие в нём примут представители органов власти, сотрудники муниципальных предприятий и организаций разных форм собственности, неравнодушные жители города. Префектам и специалистам контрольно-аналитического управления администрации Сорокина поручила проводить ежедневных мониторинг территорий с целью выявления и ликвидации несанкционированных свалок.

В Рязани также продолжается ямочный ремонт дорог. За прошедшую неделю ремонт литым асфальтобетоном выполнен на 14 участках улиц. Объем работ составил более 340 кв. м.

Также в городе продолжается набор волонтёров для помощи в проведении Всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На совещании напомнили, что волонтёром может стать каждый рязанец, достигший 14 лет. Подать заявку на участие нужно до 1 апреля.

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Глава администрации также озвучила кадровые изменения – на должность директора МП «Водоканал города Рязани» назначен Павел Морковин, ранее работавший заместителем руководителя предприятия. Также приступил к своим обязанностям директор МП «РМПТС» Николай Семёнов, который ранее возглавлял «Водоканал города Рязани».