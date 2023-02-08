Мэр Рязани отметила небольшое отставание от графика строительства детсада в Кальном

Во вторник, 7 февраля, Елена Сорокина проинспектировала стройплощадку детского сада на 224 места в Кальном.
Земляные работы на объекте завершились, идёт устройство фундамента технического этажа, монолитный ростверк. Приступить к гидроизоляции железобетонных конструкций и возведению стен подвала рабочие планируют приступить на следующей неделе.
Градоначальник поручила профильным руководителям регулярно докладывать обо всех этапах работ на объекте.
Согласно проекту, в Кальном возведут 3-этажное здание. На прилегающей территории разместят физкультурно-спортивную, игровую и хозяйственную зоны.
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