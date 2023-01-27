Мэр Рязани обсудила с жителями Семчино строительство детсада, содержание дороги и освещение в микрорайоне

Елена Сорокина пообщалась с жителями Семчино и побывала на стройплощадке детского сада в микрорайоне.
Нулевой цикл готов, сейчас бригада занимается кирпичной кладкой стен и приступила к перекрытию первого этажа. Этот этап, как ожидается, завершится в течение недели. Одновременно рабочие выполняют гидроизоляцию и утепляют нулевой цикл.
Ход работ идёт по графику. На объекте работают 20 каменщиков, всего около 50 человек. По словам подрядчика, людей хватает.
Градоначальник обсудила с местными жителями ход строительства дошкольного учреждения, а также освещение в Семчинском сквере и содержание дороги по улице Княжье Поле.
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