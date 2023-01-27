Пятница, 27 января, 2023
Татьяна Проводина

Мэр Рязани обсудила с жителями Семчино строительство детсада, содержание дороги и освещение в микрорайоне

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Фото из Телеграм канала Елены Сорокиной

Елена Сорокина пообщалась с жителями Семчино и побывала на стройплощадке детского сада в микрорайоне.

Нулевой цикл готов, сейчас бригада занимается кирпичной кладкой стен и приступила к перекрытию первого этажа. Этот этап, как ожидается, завершится в течение недели. Одновременно рабочие выполняют гидроизоляцию и утепляют нулевой цикл.

Мэр Рязани обсудила с жителями Семчино строительство детсада, содержание дороги и освещение в микрорайоне
Мэр Рязани обсудила с жителями Семчино строительство детсада, содержание дороги и освещение в микрорайоне
Мэр Рязани обсудила с жителями Семчино строительство детсада, содержание дороги и освещение в микрорайоне

Ход работ идёт по графику. На объекте работают 20 каменщиков, всего около 50 человек. По словам подрядчика, людей хватает.

Градоначальник обсудила с местными жителями ход строительства дошкольного учреждения, а также освещение в Семчинском сквере и содержание дороги по улице Княжье Поле.

Елена Сорокина: «Контроль за строительством продолжим. Договорились, что раз в неделю подрядчик будет встречаться с представителями стройконтроля и руководством управления капитального строительства на объекте»

Мэр Рязани обсудила с жителями Семчино строительство детсада, содержание дороги и освещение в микрорайоне
Мэр Рязани обсудила с жителями Семчино строительство детсада, содержание дороги и освещение в микрорайоне
Мэр Рязани обсудила с жителями Семчино строительство детсада, содержание дороги и освещение в микрорайоне
Мэр Рязани обсудила с жителями Семчино строительство детсада, содержание дороги и освещение в микрорайоне

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