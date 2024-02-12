Мэр Рязани обратился к горожанам из-за ухудшения погоды

В понедельник, 12 февраля, из-за ухудшения погоды Виталий Артемов обратился к рязанцам. Соответствующий пост мэр опубликовал на своей страничке ВКонтакте.

Артемов отметил, что городские службы работают в усиленном режиме, улицы и остановки посыпают пескосоляной смесью.



По возможности ограничьте время нахождения на улице. Помните о своей безопасности и безопасности окружающих! – написал глава горадминистрации.

Напомним, МЧС предупредило рязанцев о тумане и ледяном дожде, которые сохранятся в регионе до 13 февраля.