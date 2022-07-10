Татьяна Проводина

Мэр Рязани лидирует в медиарейтинге по ЦФО

Рязанский градоначальник Елена Сорокина заняла первую строчку медиарейтинга по Центральному федеральному округу.

Результаты исследования опубликовала «Медиалогия».

На втором и третьем местах оказались главы администраций Тулы и Воронежа Дмитрий Миляев и Вадим Кстенин. Председатель Рязанской гордумы Татьяна Панфилова — на 12-ой позиции.

Медиарейтинг составлен на основе частоты упоминаний в средствах массовой информации – на телевидении, радио, в газетах, журналах, информационных агентствах и интернет-СМИ.

Период исследования – июнь 2022 года.

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