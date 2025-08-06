Мэр Рязани и депутаты вновь проверили ход работ в сквере Трудовой доблести

По предварительной информации, 22-летняя жительница деревни Ибредь вместе с родственниками приехали в поселок Шилово за покупками. Женщина случайно увидела у входа в супермаркет оставленный без присмотра новый беговел и подумала, что это будет хорошим подарком для ее ребенка.