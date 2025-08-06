Мэр Рязани и депутаты вновь проверили ход работ в сквере Трудовой доблести

В Рязани продолжаются работы по возведению стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Глава администрации города Виталий Артемов и представители депутатского корпуса встретились с руководителями подрядной организации, осуществляющей благоустройство территории сквера Трудовой доблести.
На этой неделе подрядчик должен приступить к облицовке конструкции стелы, необходимые материалы завезены. Параллельно ведется благоустройство основной части территории сквера. Завершается укладка тротуарной плитки, предстоит установить лавочки и урны.
На части сквера у вокзала работы завершены. Осталось провести асфальтировку прилегающей территории.