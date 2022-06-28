Мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с финалистами конкурса «Большая Перемена»

Врио губернатора Рязанской области Павел Викторович Малков говорит о поддержке целеустремленной, талантливой молодежи и детей. С такими уникальными ребятами, нашими звездочками, встретилась сегодня в Лесопарке. Это финалисты Всероссийского конкурса «Большая Перемена» 2022 и победители 2021 года.

Впечатления от общения с ребятами самые позитивные. Финалисты этого года — Александра Минаева из 5-й гимназии, Андрей Сибирцев — ученик школы № 3, София Бурукина — ученица 65-й школы поделились впечатлениями, рассказали о своих проектах. Мотивированные, целеустремленные дети! Честь присутствовать в их обществе.

Поистине Россия — страна возможностей. Шанс проявить себя есть у каждого. И я точно знаю, эти ребята своего шанса не упустят. Младшая группа для участия в конкурсе — 5-7 классы. Даже в таком юном возрасте ребенок может зарегистрироваться на онлайн-платформе, загрузить свою визитку, пройти тесты и собеседования, выдержать конкурсный отбор на всех этапах. И вот — он уже в «Артеке», среди самых активных детей нашей страны, доказывает, что может победить в своей номинации.

Призовой грант в 1 миллион рублей ребята смогут потратить на оплату обучения в вузе, дополнительное образование, взнос по ипотеке, если после окончания школы переедут в другой город учиться.

Финал конкурса пройдет в конце июля. Будем болеть за наших ребят, пусть у них все получится!