Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о строительстве школы в Кальном

Продолжается строительство школы в Кальном. Каждую неделю выезжаю на объект посмотреть темпы работ. Времени осталось мало — общеобразовательное учреждение на 1100 мест должно быть построено до конца года. Его ждут жители густонаселенного микрорайона!

С прошлого моего посещения — завершают асфальтировку вокруг здания, как и обещали, начали озеленение. Территория практически готова — по периметру установлено ограждение, сделаны спортивные площадки с покрытием, на подъездной дороге нанесена разметка.

Фасадные работы не закончены — на прошлой встрече обсуждали их завершение на этой неделе. Нужно ускоряться, погода портится.

В здании тоже работ хватает. В помещениях продолжается отделка и покраска. В корпусе начальной школы готовят к подключению интерактивные доски, завезли мебель. Спортзал для младших классов готов, в туалетных комнатах уложена плитка и установлена сантехника. В помещениях старшей школы ещё много работ по внутренней отделке.

К сожалению, сегодня кипящей работы не увидела. Допускаю, что была в обед, и с этим связано небольшое количество рабочих на объекте. На следующей неделе приеду снова.