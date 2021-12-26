Мэр Рязани Елена Сорокина проверила работу праздничной иллюминации

В последнюю субботу 2021 года, 25 декабря, глава администрации Рязани Елена Сорокина проехала по городу, чтобы посмотреть, как проводится уборка, оценить работу праздничной иллюминации. Об этом она написала ВКонтакте.

Сорокина сообщила, что на Лыбедском бульваре разместят и подключат дополнительную иллюминацию.

У цирка появился новый объект — «Зимний цветок». Его должны были включить в субботу, но не успели.

— Поручила ответственным специалистам выяснить, в чем причина, устранить её, — написала мэр.

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Иллюминация на улицах Свободы, Ленина, Первомайском проспекте, на площади перед Дворцом торжеств работает. Но «необходим постоянный мониторинг».