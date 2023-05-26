Мэр Рязани Елена Сорокина провела заключительный личный приём жителей

26 мая глава администрации Елена Сорокина провела еженедельный прием граждан, сообщил сайт мэрии Рязани.

Основные проблемы, волнующие рязанцев, – транспортное обслуживание населения, земельные вопросы, соблюдение Правил благоустройства.

Так, заявитель обратился с рядом вопросов, один из которых – ремонт дорог во дворах по ул. 1-я Красная. Специалисты отметили, что благоустройство дворовых территорий и проездов к ним может быть предусмотрено в рамках программы «Формирование современной городской среды города Рязани». Принять участие в ней можно в следующем году.

Также рязанец пожаловался на работу автобусов 45 маршрута. Руководство управления транспорта пояснили, что в настоящее время прорабатывается вопрос по поиску нового перевозчика по этому маршруту и согласовываются схемы расписания движения.

В ходе личного приема к главе администрации обратилась рязанка с земельным вопросом по поводу участка по ул. Кальная. Дом принадлежит нескольким собственникам, соседи на протяжении нескольких лет возводили пристройки и урезали участки заявительницы. Ей пояснили, что территория, отнесена к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Специалисты проконсультировали рязанку и обсудили с ней варианты решения вопроса.

Жительницы дома на Быстрецкой обратились с просьбой перенести контейнеры, которые находятся вблизи школы №73. Мусор с площадки вывозится нерегулярно, территория вокруг нее захламлена. Глава администрации поручила проработать вопрос переноса контейнерной площадки, определив ее принадлежность.