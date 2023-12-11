Понедельник, 11 декабря, 2023
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Мэр Рязани Артёмов поднялся на 6 позиций в медиарейтинге Медиалогии

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Виталий Артёмов, фото с личной страницы ВК
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Глава администрации Рязани Виталий Артёмов в ноябрьском медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО компании Медиалогия занял второе место. По сравнению с октябрём зафиксирован рост на 6 позиций.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 88 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Составители рейтинга отметили интерес СМИ к официальному утверждению Виталия Артёмова на должности главы администрации Рязани. Кроме того, в ноябре активно обсуждались несколько тем. Например, кадровые перестановки в мэрии, продление троллейбусного маршрута № 3, уменьшение числа платных парковок в городе.

Лидером ноябрьского рейтинга стал глава Воронежа Вадим Кстенин.

Председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова занимает 15-е место.

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