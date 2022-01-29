Мэр Липецка Уваркина пообещала переломать ноги коммунальщикам

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина резко высказалась в адрес управляющих компаний, работа которых не устраивает ее и горожан, пишет МК.

Мэр города призналась, что готова пойти на крайние меры в разговоре с коммунальщиками.

«Тех, кто не гребет, а плывет, как кое-что плавает, я буду зачищать! Все до 11 часов дадите мне график работы ваших людей! И понесете за него ответственность! Я, извиняюсь, ноги вам переломаю!» – заявила Уваркина.

Многие липчане поддержали такой жесткий подход главы Липецка.