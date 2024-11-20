Мэр Ханты-Мансийского автономного округа Дмитрий Горбунов на одном их совещаний с депутатами выругался, сказав, что местная прокуратура «затрахает» подрядчика из-за отсутствия общественного транспорта. Позже он объяснил, что имел в виду. Об этом пишет тг-канал «URA.RU».

Глава Пыть-Яха сказал, что он родился в Рязани. С детства в родном регионе он слышал, что слово «трахать» употребляют в значении «бить», «доводить до изнеможения». Горбунов утверждает, что он высказался так жестко, имея в виду, что подрядчика замучают.

«Я родом из Рязани». Мэр из ХМАО пояснил, что имел в виду под высказыванием «затрахать подрядчика»