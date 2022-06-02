Мэр Иванов объявил о закрытии троллейбусных маршрутов в Белгороде

Глава белгородской администрации Антон Иванов высказался о намерении отказаться от использования троллейбусов на маршрутах общественного транспорта в областном центре, пишет Go31.ru.

Мэр объяснил такое решение дороговизной обслуживания контактной сети, на реновацию которой потребуется больше миллиарда рублей. По его словам, сами транспортные средства находятся в поношенном состоянии.

«Восстанавливать это все ради двух маршрутов – нецелесообразно. Что касается ностальгии, то она нам очень дорого обойдётся. Так что троллейбусы себя изжили», – сообщил Иванов.

При этом глава администрации заявил о планах вернуть на дороги Белгорода электробусы.