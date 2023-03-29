Мэр Елена Сорокина побывала на стройплощадке нового детсада в Кальном

В среду, 29 марта, Елена Сорокина проинспектировала ход строительства нового детского сада в Кальном.
Сейчас бригада возводит стены, приступила к перекрытию второго этажа. Внутри здания проведена электрика. Помещение котельной уже готово, в нём установлено оборудование.
Градоначальник отметила, что контроль стройки продолжится: объект должен быть построен в 2023 году.
Согласно проекту, трёхэтажное здание рассчитано на 224 места. Предусмотрены выделенные игровая, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны на прилегающей территории.
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