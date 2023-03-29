Среда, 29 марта, 2023
Татьяна Проводина

Мэр Елена Сорокина побывала на стройплощадке нового детсада в Кальном

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Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте

В среду, 29 марта, Елена Сорокина проинспектировала ход строительства нового детского сада в Кальном.

Сейчас бригада возводит стены, приступила к перекрытию второго этажа. Внутри здания проведена электрика. Помещение котельной уже готово, в нём установлено оборудование.

Елена Сорокина: «Есть отставание от графика из-за более позднего, чем планировалось, выхода рабочих на площадку в связи с непростым участком. Наверстать сроки подрядчик обещает к концу мая»

Градоначальник отметила, что контроль стройки продолжится: объект должен быть построен в 2023 году.

Согласно проекту, трёхэтажное здание рассчитано на 224 места. Предусмотрены выделенные игровая, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны на прилегающей территории.

Мэр Елена Сорокина побывала на стройплощадке нового детсада в Кальном
Мэр Елена Сорокина побывала на стройплощадке нового детсада в Кальном
Мэр Елена Сорокина побывала на стройплощадке нового детсада в Кальном

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