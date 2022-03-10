В среду первой седмицы Великого поста, 9 марта, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил первую в этом году литургию Преждеосвященных Даров в Христорождественском кафедральном соборе Рязани. Этим богослужением Церковь поддерживает и утешает своих чад, вступивших на долгий постнический путь Святой Великой Четыредесятницы, сообщает сайт Рязанской епархии.

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Значению Литургии Преждосвященных Даров также было посвящено наставление владыки Марка в этот день:

— Вот и началась Святая Великая Четыредесятница. Мы читаем жития святых и видим, как в древности угодники Божии проводили эти особые святые дни. Многие подвижники не вкушали ничего по нескольку дней, а другие, во всяком случае в первую седмицу, питались только хлебом и водой, а некоторые насельники монастырей даже уходили в пустыню и там проводили все время вплоть до праздника Входа Господня в Иерусалим и до Пасхи.

Конечно, читая строки житий святых мы вдохновляемся их подвигами и понимаем, что можем прожить какое-то время без горячей и калорийной пищи и даже вообще ничего не вкушая. Но мы не можем жить без причащения. Древние христиане думали таким же образом, и потому они установили совершать Литургию Преждеосвященных Даров в среду и в пятницу. Они жили иначе, причащались, в отличие от нас, на каждой литургии, каждый воскресный день, и для них жизнь без Причастия была невозможной. И мы тоже чувствуем, как изменились богослужения, все стало по-другому, и Божественная Евхаристия стала в обычные дни для нас, увы, недоступной.

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Но сегодня мы первый раз совершили Литургию Преждеосвященных Даров и сподобились причаститься Святых Христовых Таин. Мы порой рассуждаем — а правильно ли причащаться часто, может, лучше подготовиться к Причастию и причаститься достойным образом в субботу или воскресенье?

Праведный Иоанн Кронштадтский говорил о том, что современный ему человек (то есть живший в XIX– начале ХХ века) не может творить добро и долго оставаться без причащения Святых Христовых Таин. И чтобы делать что-то доброе, нужно это доброе в своей душе сеять, и в том числе, через общение с Источником жизни, нашим Спасителем.

Слава Богу, Господь удостоил нас сегодня причаститься Святых Христовых Таин. Дай Бог, чтобы общение со Христом в этом главном Таинстве Церкви очищало нашу душу, помогало в нашей борьбе с невидимым врагом и укрепляло нас творить в течение этого времени добрые христианские дела.