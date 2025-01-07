Митрополит Рязанский и Михайловский Марк поздравил рязанцев с Рождеством

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк поздравил жителей города с Рождеством. Послание опубликовано на сайте Рязанской епархии.
Владыка напомнил, что со времени Рождества Христова прошло уже более 2000 лет. Но, несмотря на это, атмосфера, в которой мы празднуем приход Господа в этот мир, сегодня носит схожие черты. С одной стороны, она заставляет нас радоваться от грядущего избавления человечества, с другой — ощущать тревогу от опасности, которая грозит жизни Спасителя.
Митрополит Рязанский и Михайловский отметил, что в православных храмах прославляют Родившегося Христа, Избавителя мира. При этом имя Господа уходит из общественного пространства. Это происходит даже среди народов, которые исторически были христианскими.
Рождение Христово дает нам уникальную возможность открыть свои сердца для Спасителя мира. Ведь только с Божией помощью мы сможем изменить себя и мир вокруг себя.