Митрополит Рязанский и Михайловский Марк поздравил рязанцев с Рождеством

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк поздравил жителей города с Рождеством. Послание опубликовано на сайте Рязанской епархии.

Владыка напомнил, что со времени Рождества Христова прошло уже более 2000 лет. Но, несмотря на это, атмосфера, в которой мы празднуем приход Господа в этот мир, сегодня носит схожие черты. С одной стороны, она заставляет нас радоваться от грядущего избавления человечества, с другой — ощущать тревогу от опасности, которая грозит жизни Спасителя.

Митрополит Рязанский и Михайловский отметил, что в православных храмах прославляют Родившегося Христа, Избавителя мира. При этом имя Господа уходит из общественного пространства. Это происходит даже среди народов, которые исторически были христианскими.

«В наше время даже в христианской среде встреча Рождества Христова нередко превращается в обычный светский праздник. Самое страшное, что то же самое происходит и в наших сердцах. Их поглощает суета, вытесняющая память о Боге. В результате мы сами себя лишаем драгоценного мира Христова», — пишет Владыка. Реклама

Рождение Христово дает нам уникальную возможность открыть свои сердца для Спасителя мира. Ведь только с Божией помощью мы сможем изменить себя и мир вокруг себя.