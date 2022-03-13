Митрополит Марк высказался во время проповеди о ситуации на Украине

В воскресенье, 13 марта, митрополит Рязанский и Михайловский Марк провёл литургию святителя Василия Великого в Христорождественском кафедральном соборе Рязани.

- Реклама -

На богослужение собралось множество верующих, к которым владыка обратился со словами наставления после литургии, особым образом призвав к твердости в вере и единству, сообщает сайт Рязанской епархии.

По словам Марка, сейчас православие находится в непростой ситуации. Священник напомнил о бомбёжках Югославии, ситуации в Косово, которое он назвал колыбелью сербского народа и его веры. Также митрополит сказал о мучениках Сирии, изгнанных из своих мест, расстрелянном Донбассе.

Особый трагизм сегодняшней ситуации в том, что славяне воюют со славянами и православные убивают православных.

— Мы молимся за всех страдающих граждан Украины, за всех тех, кто страдает от ведения военных действий. Мы молимся за всех православных. Церковь не разговаривает на языке политики, оружия, язык Церкви — молитва, — сказал Марк.

- Реклама -

По словам священника, сейчас нашей стране фактически объявлена война, люди чувствуют её дыхание.