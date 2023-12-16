Митрополит Марк высказался об опасности сериала «Слово пацана»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в эфире Рязанского епархиального радио ответил на вопрос радиослушателей о том, как относится к нашумевшему сериалу «Слова пацана».
Митрополит ответил, что не смотрел этот сериал, однако слышан о нём. По его мнению, трогать тему бандитизма и представлять её широкому зрителю опасно.
По его мнению, ещё одна опасность заключается в том, что показанным в картине бандитам начинают подражать дети. Митрополит поделился примером: от кого-то он слышал, что в Рязани в одном из классов мальчики начали называть себя членами преступной группировки: