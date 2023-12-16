Суббота, 16 декабря, 2023
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Митрополит Марк высказался об опасности сериала «Слово пацана»

7info7
Митрополит Марк, фото: Рязанская епархия
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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в эфире Рязанского епархиального радио ответил на вопрос радиослушателей о том, как относится к нашумевшему сериалу «Слова пацана».

Митрополит ответил, что не смотрел этот сериал, однако слышан о нём. По его мнению, трогать тему бандитизма и представлять её широкому зрителю опасно.

— Мы видим среди нашего общества разделение, разобщение. Сейчас нужно стремиться к тому, чтобы консолидировать его. А обращение к этой истории говорит нам о противостояниях. Человек, особенно подросток, склонен впитывать в себя как губка какие-то примеры, — говорит Марк.

По его мнению, ещё одна опасность заключается в том, что показанным в картине бандитам начинают подражать дети. Митрополит поделился примером: от кого-то он слышал, что в Рязани в одном из классов мальчики начали называть себя членами преступной группировки:

— Я не знаю, есть ли в сериале положительные моменты истории, но в целом я считаю такую тему вредной, — заключил владыка.

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