Митрополит Марк высказался о духовных причинах палестино-израильского конфликта

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк во время прямого эфира на радио «Логос — Рязань» ответил на вопрос о духовных причинах палестино-израильского конфликта.

По словам священника, корни случившегося следует искать в Библии — вражда началась с изгнания Сарой наложницы своего мужа. Митрополит называет арабов и евреев родственными народами, с близкими языками, чтением с права на лево.

— Что касается политической составляющей, то здесь каждая сторона имеет свою правду, — сказал священник. — С точки зрения израильтян, эту землю им дал Бог, а арабы воспринимают изгнание с неё как несправедливость.

Митрополит отметил, что история кровавых разборок оставляет след, ненависть возрастает. Он сожалеет, что ни у одной из сторон конфликта нет христианских наставлений, призывающих прощать. Ни в Ветхом завете, ни в Исламе такого подхода нет.

— Остаётся молиться за мир в Иерусалиме, — говорит Марк.