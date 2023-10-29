Воскресенье, 29 октября, 2023
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Митрополит Марк высказался о духовных причинах палестино-израильского конфликта

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк во время прямого эфира на радио «Логос — Рязань» ответил на вопрос о духовных причинах палестино-израильского конфликта.

По словам священника, корни случившегося следует искать в Библии — вражда началась с изгнания Сарой наложницы своего мужа. Митрополит называет арабов и евреев родственными народами, с близкими языками, чтением с права на лево.

— Что касается политической составляющей, то здесь каждая сторона имеет свою правду, — сказал священник. — С точки зрения израильтян, эту землю им дал Бог, а арабы воспринимают изгнание с неё как несправедливость.

Митрополит отметил, что история кровавых разборок оставляет след, ненависть возрастает. Он сожалеет, что ни у одной из сторон конфликта нет христианских наставлений, призывающих прощать. Ни в Ветхом завете, ни в Исламе такого подхода нет.

— Остаётся молиться за мир в Иерусалиме, — говорит Марк.

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