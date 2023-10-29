Митрополит Марк высказался о духовных причинах палестино-израильского конфликта

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк во время прямого эфира на радио «Логос — Рязань» ответил на вопрос о духовных причинах палестино-израильского конфликта.
По словам священника, корни случившегося следует искать в Библии — вражда началась с изгнания Сарой наложницы своего мужа. Митрополит называет арабов и евреев родственными народами, с близкими языками, чтением с права на лево.
Митрополит отметил, что история кровавых разборок оставляет след, ненависть возрастает. Он сожалеет, что ни у одной из сторон конфликта нет христианских наставлений, призывающих прощать. Ни в Ветхом завете, ни в Исламе такого подхода нет.