Митрополит Марк вручил несколько высоких церковных наград

1 августа в Рязанском епархиальном управлении митрополит Рязанский и Михайловский Марк вручил несколько высоких церковных наград, сообщает сайт Рязанской епархии.

Протоиерей Игорь Маркин, настоятель Покровского храма села Коростово Рязанского района, в связи с 60-летием и в благодарность за труды на благо Церкви удостоен медали святителя Василия Рязанского II степени.

Настоятель Казанского храма в Голенчине протоиерей Валерий Гузанов в связи с 60-летием и в благодарность за труды на благо Церкви награжден орденом преподобного Сергия Радонежского III степени.

Были награждены не только священнослужители — медали князя Романа Рязанского, память которого празднуется именно 1 августа, III степени был удостоен Александр Анатольевич Крючков, благотворитель, оказавший существенную помощь при строительстве храма святителя Василия Рязанского в поселке Новоселки Рязанского района.

Всех награжденных владыка сердечно поблагодарил за труды и пожелал помощи Божией в дальнейших начинаниях.