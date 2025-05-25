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Религия

Митрополит Марк возглавил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Будапешта

Анастасия Мериакри

24 мая Церковь встречает празднование, посвященное памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. В этот же день отмечается тезоименитство Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, временно управляющий Будапештско-Венгерской епархией, 24 мая возглавил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Будапешта. Об этом сообщает Рязанская епархия.

На малом входе Его Высокопреосвященство удостоил иерархических наград клириков епархии в связи с прошедшим праздником Пасхи и во внимание к ревностному 10-летнему служению в священном сане: иерея Святослава Булаха правом ношения наперсного креста золотого цвета, диакона Владимира Чепыжова правом ношения двойного ораря.

В храме в этот день возносились сугубые молитвенные прошения о Предстоятеле Русской Православной Церкви, о ниспослании ему здравия, спасения, благоденственного и мирного жития, а также милости и помощи Божией в многотрудном Первосвятительском служении.

Святейший Патриарх Кирилл, воспринявший в постриге имя святого просветителя славян, продолжает его дело, неся труды просвещения в наши дни, утверждая в сознании русских людей христианские ценности, всемерно способствуя тому, чтобы в сознании и сердце современного человека жива была православная вера и на первом месте стоял Бог.

Патриаршее служение – это подвиг, требующий полной отдачи сил и талантов, непредставимый без мудрости, терпения и самопожертвования. Более 15 лет Святейший Владыка стоит, подобно неустанному и внимательному кормчему, во главе церковного корабля, словом и делом проповедуя мир, правду, милосердие и любовь Христову. На долю Святейшего Патриарха Кирилла выпали тяжелейшие испытания, еще более обострившиеся в последние годы, но плоды его Первосвятительского служения перед глазами миллионов людей – это возрождение духовных идеалов в обществе, консолидация всех здравых сил общества, снискание доверия миллионов людей.

Священнослужители и миряне Рязанской митрополии и Венгерской епархии, присоединяясь к полноте церковной, вознесли молитвенные прошения о Святейшем Патриархе Кирилле, прося Господа о даровании Предстоятелю крепости сил и многих благодатных даров от Господа.

Митрополит Марк возглавил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Будапешта 24 мая Церковь встречает празднование, посвященное памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. В этот же день отмечается тезоименитство Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Митрополит Марк возглавил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Будапешта 24 мая Церковь встречает празднование, посвященное памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. В этот же день отмечается тезоименитство Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Митрополит Марк возглавил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Будапешта 24 мая Церковь встречает празднование, посвященное памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. В этот же день отмечается тезоименитство Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Митрополит Марк возглавил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Будапешта 24 мая Церковь встречает празднование, посвященное памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. В этот же день отмечается тезоименитство Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Митрополит Марк возглавил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Будапешта 24 мая Церковь встречает празднование, посвященное памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. В этот же день отмечается тезоименитство Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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