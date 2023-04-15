Сайт Рязанской епархии опубликовал поздравление митрополита Рязанского и Михайловского Марка с Пасхой.

Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры, нашим традиционным пасхальным благовестием!

В эти благословенные дни мы с вами отмечаем самый главный, самый светлый, самый радостный праздник Православной Церкви — Воскресение Христово! Вступая в период пасхального торжества, мы приобщаемся к самому Источнику вечной жизни. Перед нами приоткрывается дверь будущего райского блаженства.

Именно поэтому праздник Пасхи дает нам силы пройти все испытания, которые сегодня обрушились не только на каждого из нас по отдельности, но на всю нашу страну, на весь наш многострадальный народ: гибнут наши братья и сестры. Смерть показывает свой страшный оскал. И каждый из нас чувствует ее ледяное дыхание.

Тем сильнее животворит нас осознание того, что Христос воскрес! Что смерти больше нет! И смерть физическая есть лишь один из этапов нашего бытия. Если мы со Христом, то смерти для нас не существует!

Сын Божий искупил на Кресте все грехи человеческие и Своей Жертвой открыл нам Пусть ко спасению. Это спасение совершается в Церкви Христовой. В Церкви все мы объединяемся в единое целое. И, причащаясь Тела и Крови Христовых, мы становимся братьями и сестрами. И только так, держась друг друга, мы сможем преодолеть все страдания и тревоги настоящей жизни. Потому что только там, где Христос, — там жизнь, там радость, там Победа!

Воистину воскресе Христос!

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк.