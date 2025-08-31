Митрополит Марк совершил молебен в 474-ую годовщину города Михайлова

Жители города Михайлова в Рязанской области встретили День города – широкое празднование его 474 годовщины состоялось 30 августа. Программа торжеств традиционно началась с молитвы. У скульптуры небесного покровителя города, архистратига Божия Михаила, был совершен молебен. Его возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк в сослужении клириков двух местных благочиний. К богослужению присоединились глава администрации округа Евгений Сидоров и многочисленные горожане. Об этом сообщает Рязанская епархия.
Все пришедшие на Соборную гору молились предводителю Небесных сил, чтобы город возрастал в православии и возрождался не только внешне, но и в духовной жизни.
После молебна митрополит Марк вместе с главой администрации округа посетил обновленный музей города — место, где хранится история Михайловской земли, история подвигов и трудов ее уроженцев.
Дальнейшая программа торжеств продолжалась до позднего вечера – действовали интерактивные площадки, а в муниципальном культурном центре Михайлова прошёл яркий концерт с выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов, сольных исполнителей.