Митрополит Марк высказался о причинах начала СВО

5 августа, в преддверии празднования памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил Божественную литургию в храме, посвященном этим святым братьям, в селе Ивашково. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Храм имеет имеет недавнюю историю: он был освящен в 2019 году после семилетнего периода строительства. Владыка после богослужения отметил прекрасный и ухоженный вид как самой церкви, так и прилегающей территории, с любовью и заботой украшенной зелеными насаждениями, и сердечно поблагодарил тех, чьими трудами это стало возможным, особенно двух верующих — Павла и Людмилу.

В наставлении после Литургии владыка обратился к примеру подвига братьев-страстотерпцев Бориса и Глеба и провел параллели с нынешним временем:

— Сегодня, дорогие отцы, братья и сестры, в преддверии праздника святых страстотерпцев Бориса и Глеба, мы вспоминаем их память, молимся им и прославляем их. Мы вспоминаем ныне и те обстоятельства, которые были связаны с их гибелью. Злоба, ненависть и желание власти привели к смерти чистых и юных агнцев — двух князей-братьев. Это то, от чего всегда страдала наша Родина: междоусобные брани, вражда, ненависть и злоба… Мы очень хорошо понимаем сегодня ситуацию, которая была во время жизни святых братьев, потому что сегодня силы злобы и ненависти вновь бушуют на просторах исторической Руси. Мы видим, как льется кровь, видим проявления ненависти и смертельной вражды. А все это — потому что люди забыли Бога, думая укорениться на земле. Они думают, что будут жить вечно. Но вечен только Бог и все то, что в Нем.

Мы видим сегодня это пламя ненависти, которое разгорается на Русской земле. Где же предел всему этому? Из жизни и подвига святых Бориса и Глеба мы видим конечность сил зла. Святополк, их губитель, был в итоге изгнан из Киева и с позором кончил свою бесславную жизнь, заслужив прозвище Окаянный.

Почему так произошло? Да потому что он встал против Божией правды, пошел к власти через других людей, лишив их жизни. Мир спасает в итоге Божия правда, и мир спасет красота.

Много лет спустя по смерти святых Бориса и Глеба мы их прославляем — прекрасных, кротких, заботящихся именно о Божией правде. Они переживали за свой народ, за свою страну и не хотели, чтобы проливалась кровь. А потому терпеливо и мужественно отдали свои жизни. Но Божия правда вскоре восторжествовала, и Церковь прославила их как страстотерпцев.

Мы верим, что и в нынешние непростые времена возобладает Божия правда, и все то, что связано с грехом и его пропагандой, с какими-то коварными замыслами, исчезнет, по слову молитвы о Святой Руси, которую мы постоянно произносим.

Дай Бог, чтобы это свершилось быстрее, и наша сегодняшняя сугубая молитва святым страстотерпцам, которые знали на своем горьком и славном жизненном опыте, что такое братская вражда и братоубийственные войны. Будем прибегать к их молитвам и заступничеству, чтобы Господь по их молитвенному предстательству скорее принес мир на страждущую Русскую землю.

По окончании богослужения для всех его участников был организован праздник с музыкальными выступлениями и угощением.