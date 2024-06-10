Митрополит Марк сказал, что мигрантам «слишком много позволено»

В эфире программы «Образ» на радио «Логосъ Рязань» рязанка задала вопрос митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку «Как православные люди должны относится к мигрантам?»

Митрополит ответил, что у нас существует дисгармония и диспропорция в отношении мигрантов. Он считает, что им слишком много позволено, чего не позволено русским в других странах.

«Это неправильно, должна быть нормальная законодательная база, которая поставит мигрантов на свои места», — сказал митрополит Марк.

Полный ответ на этот и другие вопросы в видео.