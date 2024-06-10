Понедельник, 10 июня, 2024

Митрополит Марк сказал, что мигрантам «слишком много позволено»

Автор: Кристина Аманн

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В эфире программы «Образ» на радио «Логосъ Рязань» рязанка задала вопрос митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку «Как православные люди должны относится к мигрантам?»

Митрополит ответил, что у нас существует дисгармония и диспропорция в отношении мигрантов. Он считает, что им слишком много позволено, чего не позволено русским в других странах.

«Это неправильно, должна быть нормальная законодательная база, которая поставит мигрантов на свои места», — сказал митрополит Марк.

Полный ответ на этот и другие вопросы в видео.

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