Митрополит Марк рассказал об опасности лицемерия

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в новом выпуске рубрики «Слово Архипастыря» рассказал о пороке лицемерия. Видео опубликовала пресс-служба Рязанской епархии.

Священник напомнил, что Господь на страницах Евангелия жёстко бичует фарисеев за лицемерие.

— Лицемерие — страшный порок, страшный грех, — говорит митрополит.

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Также он объясняет, как становится лицемером обычный человек.

Слово Архипастыря: Опасность лицемерия на RUTUBE