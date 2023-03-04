Митрополит Марк рассказал, нужно ли отказываться на время поста от компьютерных игры и соцсетей

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в программе «Образ» на епархиальном радио ответил на вопрос слушательницы, нужно ли отказываться на время поста от кино, социальных сетей, компьютерных игр. Также рязанка поинтересовалась, как быть, если человек решил отказаться, но затем понял, что это даётся слишком тяжело.
По словам священника, отказываться стоит. Но лучше заменить формат.
В то же время митрополит не считает, что нужно отказываться от контента, связанного с элементом познания мира.
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