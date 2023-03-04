Суббота, 4 марта, 2023
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Митрополит Марк рассказал, нужно ли отказываться на время поста от компьютерных игры и соцсетей

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Митрополит Марк, фото: Рязанская епархия

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в программе «Образ» на епархиальном радио ответил на вопрос слушательницы, нужно ли отказываться на время поста от кино, социальных сетей, компьютерных игр. Также рязанка поинтересовалась, как быть, если человек решил отказаться, но затем понял, что это даётся слишком тяжело.

По словам священника, отказываться стоит. Но лучше заменить формат.

— В первую очередь, нужно отказаться от компьютерных игр. Это однозначно то, от чего нужно уходить, — сказал митрополит. — Общение в социальных сетях нужно свести к минимуму, убрать то, что связано с элементом развлечений.

В то же время митрополит не считает, что нужно отказываться от контента, связанного с элементом познания мира.

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