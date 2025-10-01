Среда, 1 октября, 2025
Религия

Митрополит Марк рассказал, когда настанет мир

Алексей Самохин
Митрополит Марк, скриншот видео

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в новом выпуске рубрики «Слово Архипастыря» предложил задуматься о духовных причинах военных конфликтов.

По словам священника, сейчас время тяжёлых испытаний для России, для всех русских людей.

— Льётся кровь, людей лишают жизни, они остаются без близких, без имущества, — говорит митрополит. — У многих возникает вопрос: когда же настанет прочный мир? 

Он назвал слова руководства России о том, что мир настанет, когда будут устранены причины конфликта, золотыми словами. Но есть и духовные причины кровопролития. 

— Наши предки говорили: по грехам нашим Господь послал нам испытание. И, видя тягостную, наполненную грехами жизнь нашего народа, мы можем сказать — воистину так. Посмотрите, как живут люди, посмотрите, куда они стремятся, — говорит митрополит. 

Священник отмечает, что стремление народа России жить в угоду себе в сложное время является основанием для тех событий, которые происходят в стране. Чтобы наступил мир, нужно хотя бы вступить на путь духовных ценностей, правильного отношения к жизни. 

— Если бы народ наш покаялся, давно бы уже прекратили звучать выстрелы орудий, но вместо этого мы слышим ностальгию по советским временам. Бог способен даровать мир, но мы ещё пока к этому не готовы, — уверен священник. — Только покаяние и исправление способно вызвать милость Божию, чтобы дать нам прочный мир.

