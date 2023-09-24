Митрополит Марк рассказал, какие вещи неприемлемы в образе христианина XXI века

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в эфире программы «Образ» ответил на вопрос о внешнем облике христианина в 21 веке.

По мнению священника, внешний вид человека показывает внутреннее состояние. Есть вещи, которые митрополиту трудно принять в облике современного христианина.

Марк не понимает мужчин с серьгой или пирсингом, женщин, носящих короткую юбку в зрелом возрасте. Также священника смущает вид курящей, сквернословящей женщины.

Ещё одна неприемлемая привычка — красить волосы в зелёный или оранжевый цвет.