Воскресенье, 24 сентября, 2023
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Митрополит Марк рассказал, какие вещи неприемлемы в образе христианина XXI века

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в эфире программы «Образ» ответил на вопрос о внешнем облике христианина в 21 веке.

По мнению священника, внешний вид человека показывает внутреннее состояние. Есть вещи, которые митрополиту трудно принять в облике современного христианина.

Марк не понимает мужчин с серьгой или пирсингом, женщин, носящих короткую юбку в зрелом возрасте. Также священника смущает вид курящей, сквернословящей женщины.

Ещё одна неприемлемая привычка — красить волосы в зелёный или оранжевый цвет.

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