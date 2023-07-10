Митрополит Марк рассказал, как относиться к сновидениям

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в очередном выпуске программы «Слово Архипастыря» рассказал, как правильно относиться к сновидениями.

По словам священника, в Писании есть немало примеров явления откровений праведникам во сне. Из-за этого у людей возникает соблазн верить снам, строить на их основе планы.

Марк отметил, что православная традиция запрещает верить снам — они могут быть от Бога, но могут и от лукавого. Сны, которые соблазняют, вводят в искушение.

— Если сон пришёл от Бога, Господь может его повторить, — отметил митрополит.

Марк призывает не верить снам, чтобы не впасть в искушение.