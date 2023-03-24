Митрополит Марк рассказал, как избегать раздражения в дни Великого поста

22 марта в кафедральном соборе Рождества Христова в Рязани митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил литургию Преждеосвященных Даров в вечернее время суток в сослужении клириков Пронского, Рязанского юго-восточного и Старожиловского благочиний. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

В наставлении после службы владыка обратил внимание верующих на грехи, которые особо свойственны людям в дни Великого поста:

— Сегодня, дорогие братья и сестры, — ровно середина постного времени, до его конца осталось столько же дней, сколько уже осталось позади. Пост — время, которое мы называем святым, это Святая Великая Четыредесятница, когда Церковь призывает нас уклониться от зла и сотворить благо. И тем не менее мы, как и все люди, согрешаем и в это святое время поста. Грехи человеческие, в принципе, одни и те же: все мы ленивы, холодны и равнодушны к молитве, мы недостаточно любим наших ближних. Но существуют и особые постные грехи: конечно, это мысли и разговоры о еде, а иногда еще и стремление есть с жадностью, как будто кто-то эту пищу у нас отнимает.

Но нередко люди говорят — в пост ешьте все, только человека не ешьте. Откуда пошла эта фраза? Дело в том, что обычно, когда человек хранит воздержание, утесняет себя, мало ест, то у него просыпается раздражение, ведь тело не получает привычного и достаточного количества пищи, отдыха. От этого тело начинает бунтовать. Оно выражает недовольство в нашей душе, а мы, хотя и говорим о свободе души от тирании тела, все же очень сильно от него зависим, и, к сожалению, неспособны показать подлинную свободу от плоти.

И вот тело воздействует на душу. Мы раздражаемся, начинаем возмущаться поведением наших ближних, реагировать на их слова и поступки острее, чем когда бы то ни было. Наше раздражение проявляется более явно и отчетливо, чем в другое время, и нередко, видя резкую реакцию человека, можно предположить, что он как раз пытается воздерживаться. Само по себе воздержание — это хорошо, но не в том случае, если при нем человек не может удержаться раздражения. Поэтому раздражение поистине является грехом, который отличает наше поведение именно на протяжении Великого поста. Будем же, братья и сестры, стараться преодолевать раздражение и, помня об опасности ему поддаться, вести себя по отношению к ближним предельно корректно, сдержанно и главное — с христианской любовью.

Дай Бог нам меньше раздражаться и хранить свой дух в мире Христовом!