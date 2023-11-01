Среда, 1 ноября, 2023
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Митрополит Марк рассказал, как человеку стать счастливым

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в программе «Слово Архипастыря» призвал задуматься о том, что такое счастье, как человеку стать счастливым.

По словам священника, многие мечтают о счастье, понимая под этим жизнь с близким человеком, отсутствие трудностей. Со временем эта идеальная картинка разбивается о реальность. Человек начинает понимать, что счастье в таком виде недостижимо.

По словам Марка, быть счастливым на земле можно, но на тех условиях, которые ставит перед нами Бог.

В качестве примера митрополит приводит архиерея, отправленного в ссылку и жившего впроголодь. Он считал себя счастливым, жертвуя собой, отдавая людям своё тепло.

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