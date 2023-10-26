Митрополит Марк призывает не ставить на один уровень ценность человека и животных

В новом выпуске рубрики «Слово Архипастыря» митрополит Рязанский и Михайловский Марк размышляет о месте человека и животных в сотворённом Богом мире, о правильном отношении к живым созданиям.
По словам священника, человек — венец творения. Его задача — управлять миром, данным Богом. Человек использует живых существ для своих целей, употребляет в пищу мясо, рыбу.
Христианская традиция говорит, что нужно относиться гуманно ко всем живым существам, в том числе к букашкам и таракашкам.
Митрополит отметил: человек — единственный сотворён по образу и подобию божию.