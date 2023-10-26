Митрополит Марк призывает не ставить на один уровень ценность человека и животных

В новом выпуске рубрики «Слово Архипастыря» митрополит Рязанский и Михайловский Марк размышляет о месте человека и животных в сотворённом Богом мире, о правильном отношении к живым созданиям.

По словам священника, человек — венец творения. Его задача — управлять миром, данным Богом. Человек использует живых существ для своих целей, употребляет в пищу мясо, рыбу.

Христианская традиция говорит, что нужно относиться гуманно ко всем живым существам, в том числе к букашкам и таракашкам.

— Современная тенденция — поставить на один уровень ценность жизни человека и других живых существ, — говорит Марк. — Но христианский подход иной. Человек — это венец творения. И жизнь, душа его — гораздо более ценная, чем любых других существ.

Митрополит отметил: человек — единственный сотворён по образу и подобию божию.