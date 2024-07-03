Среда, 3 июля, 2024

Митрополит Марк познакомился с новорожденным львенком в Ряжском зоопарке

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/ryazeparh_logos

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил Ряжский зоопарк. Здесь недавно на свет появились три львенка. О поездке митрополита в зоопарк написали в Telegram-канале «Рязанская епархия Русской Православной церкви».

Митрополит Марк отмечает, что животные в этом зоопарке содержатся в очень хороших условиях. Об этом говорит и тот факт, что здесь регулярно случается пополнение, как в случае со львами. Пока детеныши маленькие, с ними разрешают сфотографироваться (конечно, с соблюдением всех мер безопасности), что и сделал митрополит Марк.

На канале епархии поясняется, что лев является символом небесного покровителя владыки, апостола и евангелиста Марка. Апостола нередко изображают с этим животным.

Митрополит не впервые знакомится с новорожденными львятами в зоопарке. В прошлом году он также приезжал в зоопарк, когда здесь случилось пополнение.

Митрополит Марк познакомился с новорожденным львенком в Ряжском зоопарке
Митрополит Марк познакомился с новорожденным львенком в Ряжском зоопарке
Митрополит Марк познакомился с новорожденным львенком в Ряжском зоопарке

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