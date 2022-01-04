Митрополит Марк поразмышлял об опасности фантазий

3 января Рязанская епархия опубликовала очередной выпуск рубрики «Слово Архипастыря». В нём митрополит Рязанский и Михайловский Марк размышляет, чем друг от друга отличаются мечты и фантазии.
По мнению Марка, если у человека есть добрая и светлая мечта, связанная с исполнением своего христианского долга, – это хорошо. Мечта быть полезным своим родным и близким, жителям своего города и своей страны приводили многих к великим свершениям подвигам.
Митрополит отмечает, что церковь призывает людей быть ближе к реальности.