Митрополит Марк поразмышлял об опасности фантазий

3 января Рязанская епархия опубликовала очередной выпуск рубрики «Слово Архипастыря». В нём митрополит Рязанский и Михайловский Марк размышляет, чем друг от друга отличаются мечты и фантазии.

По мнению Марка, если у человека есть добрая и светлая мечта, связанная с исполнением своего христианского долга, – это хорошо. Мечта быть полезным своим родным и близким, жителям своего города и своей страны приводили многих к великим свершениям подвигам.

– Но мечта – это одно, фантазия – другое. Мечтать можно, а фантазировать – вредно. Иногда люди за мечту принимают свою фантазию, которая может носить несбыточный характер или вредить другому человеку, – рассказывает владыка.

Митрополит отмечает, что церковь призывает людей быть ближе к реальности.