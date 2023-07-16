Митрополит Марк пояснил, является ли прелюбодеянием брак с разведённой женщиной

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в программе «Образ» на радио «Логос» объяснил, является ли прелюбодеянием женитьба на разведённой женщине с ребёнком. Вопрос задал слушатель передачи.

По словам священника, если следовать Евангелию, такой поступок является прелюбодеянием. Мужчина должен жениться на девушке, такой брак должен быть на всю жизнь. Всё остальное, в каком-то смысле, ущербно.

Но жизнь сложна, запутана. Церковь разрешает венчание в случае повторного брака. Считать человека неполноценным нельзя, все мы грешны.