Воскресенье, 16 июля, 2023
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Митрополит Марк пояснил, является ли прелюбодеянием брак с разведённой женщиной

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в программе «Образ» на радио «Логос» объяснил, является ли прелюбодеянием женитьба на разведённой женщине с ребёнком. Вопрос задал слушатель передачи.

По словам священника, если следовать Евангелию, такой поступок является прелюбодеянием. Мужчина должен жениться на девушке, такой брак должен быть на всю жизнь. Всё остальное, в каком-то смысле, ущербно.

Но жизнь сложна, запутана. Церковь разрешает венчание в случае повторного брака. Считать человека неполноценным нельзя, все мы грешны.

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